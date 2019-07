"Magnum's First: la prima mostra di Magnum" con scatti di Robert Capa e Henri Cartier-Bresson al Museo Diocesano

Dall'8 maggio al 6 ottobre il Museo Diocesano ospita presso i Chiostri di Sant'Eustorgio la mostra Magnum's First: la prima mostra di Magnum, a cura di Andrea Holzherr.

L'esposizione

La mostra contiene 83 stampe vintage in bianco e nero di otto maestri del Novecento dell'Agenzia fotografica Magnum, risalenti alla mostra "Gesicht der Zeit (Il volto del tempo)" che venne presentata nel 1956 in cinque città austriache. Di tutto il materiale fotografico si perse la memoria fino al 2006, quando, presso l’Istituto Francese di Innsbruck, vennero ritrovati i pannelli colorati su cui erano montate 83 fotografie in bianco e nero di alcuni fotografi della Magnum. Da allora, con il titolo Magnum’s First, l'esposizione è stata allestita in diverse città europee, e viene riproposta al Museo Diocesano nel suo allestimento originario.

Gli autori delle foto erano tra i più celebri fotoreporter dell’agenzia: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Erns Haas, Marc Riboud, Werner Bischof, Erich Lessing, Jean Marquis e Inge Morath. Gli scatti fotografici sono stati sottoposti ad un intervento di pulitura e i materiali originali sono stati restaurati.