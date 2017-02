Il mago di Oz al teatro San Babila con ciccio pasticcio

Sono sempre divertenti e originali le grandi fiabe raccontate da Ciccio Pasticcio al Teatro San Babila di Milano. Sabato 4 marzo alle ore 15.30 sarà la volta del Mago di Oz. Dorothy è una bambina che vive con gli zii in una fattoria del Kansas. Un giorno, all'improvviso, un ciclone la trasporta, insieme al suo cane Totò, in un mondo fantastico, irreale, popolato di strani personaggi, alcuni buoni, altri cattivi. Qui Dorothy continua a conservare le sue caratteristiche di bambina reale: ha bisogno di mangiare, di dormire e vuole ritornare a casa dagli zii. Attorno a lei invece ruotano dei personaggi irreali: uno spaventapasseri che desidera avere un cervello, un Boscaiolo di Latta alla ricerca di un cuore, un Leone codardo che non vuole più vivere senza coraggio. Tutti diventano suoi amici e insieme vivono avventure fantastiche, a volte liete a volte pericolose, nel tentativo di raggiungere la città di Smeraldo dove sembra che il sovrano, il Grande Mago di Oz, sia in grado di soddisfare i loro desideri. Quando finalmente raggiungono la meta, scoprono che Oz è un omino qualunque, privo di qualsiasi potere magico, ma dotato di grande fantasia. È proprio grazie a questa che egli riesce a realizzare i desideri dei tre compagni di viaggio di Dorothy. Per la bambina, invece, sembra non ci siano speranze: il Mago non è in grado di esaudire il suo desiderio. Fortunatamente l'amicizia è un talismano prezioso che consente alla storia di raggiungere il lieto fine. Lo spettacolo affronta con delicatezza e poesia il tema dell'amicizia. Attraverso l'aiuto reciproco, i quattro protagonisti arrivano anche ad avere una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità, e a sviluppare la fiducia in loro stessi. Tutti i bambini potranno arrivare in maschera e festeggiare insieme il Carnevale. DAI 3 ANNI Tema: L'importanza della fiducia in se stessi e il valore dell'amicizia Genere: spettacolo musicale