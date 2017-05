Major Lazer in concerto: il 24 giugno a San Siro

Sabato 24 giugno a San Siro suona Major Lazer, il trio musicale di elettronica fondato dal produttore americano Diplo nel 2008.

La musica dei Major Lazer è una combinazione reggae, dancehall, house e moombahton; le loro performance sono scandite da "beat portati all'ennesima potenza" (come scrive il Guardian); con il brano Lean On si sono aggiudicati una tripla certificazione platino in Italia e totalizzato circa due miliardi di visualizzazioni su Youtube; hanno calcato i palchi di festival come Coachella e Lollapalooza e collaborato con artisti quali Justin Bieber e Ellie Goulding.