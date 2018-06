Il giorno 8 giugno, a partire dalle ore 18.30, l’Associazione culturale ARS Art Space inaugurerà la mostra collettiva “Make Art Not War”.

Arte, politica e guerra sono sempre strettamente legate. Non possiamo non accorgerci delle immagini violente che ci circondano oggi, e l’artista è sicuramente il primo che ne viene influenzato, trasmettendo nelle sue opere i sentimenti che esse scatenano in lui. La Guerra è una parola con connotazioni fortemente negative, che non vorremmo utilizzare, ma essa purtroppo entra nella nostra quotidianità sempre con maggiore frequenza.

La mostra “Make Art Not War” sarà quindi dedicata all’Arte contro la Guerra, contro le violenze del mondo, ma non solo, le opere si focalizzano anche sui valori della famiglia, grazie ai quali si possono vincere tutte le guerre e le rivoluzioni.

L’evento vedrà la partecipazione di 16 artisti emergenti internazionali: Andrea Isabel Lotto, Angelo Del Vecchio, Chiara Monaco, Flor Morha, Francesca Caruso, Gloria Giacomantonio, Luca Magnante, Maristella Pagan, Marius Ashblow, Maurizio De Marco, Narciso Dall’Orto, Rossana Chiappori, Teresa Colamonaco, Tonia Buccato, Viviana Perrini e altri, con circa 24 opere corrispondenti al tema.

Gli artisti attraverso le loro opere mostreranno argomenti come l’amore di una madre, il ritratto della forza delle donne unite contro la violenza, la tenacia di persone che attraversano un oceano per scappare dalla guerra alla ricerca della libertà, spezzando delle catene; concetti molto attuali che uniscono tutta l’umanità.



L’associazione culturale Ars Art Space sostiene e promuove giovani artisti emergenti e incentiva lo scambio di culture diverse sul territorio italiano.

La mostra “Make Art Not War” è stata creata da Ars Art Space (Eva Amos), con la collaborazione di Milano All News (Fabio Ranfi) e si svolge nell’esclusivo ambiente milanese di Art Space ARS c/o Parini CoWorking, via Privata Bernabò Visconti, 13.

La mostra “Make Art Not War” è visitabile a partire dal giorno 8 giugno e durerà fino al 22 giugno.

La serata inaugurale della mostra sarà accompagnata da un aperitivo a buffet.