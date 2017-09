Malala andrialavidrazana - Figures

C-Gallery presenta “Figures” la mostra personale dell’artista Malala Andriala-vidrazana.

Malala Andrialavidrazana è un’artista di origine malgascia che vive e lavora a Parigi. Laureata in architettura, Malala utilizza la fotografia per esplorare le inte-razioni tra diversi universi e i confini tra natura e cultura. I cambiamenti sociali e le strutture spaziali nel mondo globalizzato sono al centro della sua ricerca arti-stica. Esaminando gli spazi interstiziali, Malala propone un orizzonte aperto in cui i confini non esistono.

Le sue opere sono state esposte in diverse istituzioni internazionali come: PAC (Milano 2017), Kalmar Konstmuseum (Svezia, 2017), Fondation Donwahi (Costa D’Avorio, 2016), Bamako Encounters (Mali, 2005/2015).

Opere di Malala sono state acquisite da diverse collezioni pubbliche e private tra cui: Aperture Foundation (USA), Antoine de Galbert (Francia) Doual’art (Camerun), National Gallery (Zimbabwe), Revue Noire (Francia)

La mostra “Figures” presenta 7 opere tratte dall’omonima serie in cui l’artista esplora il tema della mappa utilizzata come strumento di potere in chiave colo-nialista, accostandolo ad immagini prese in prestito da differenti ambiti delle culture visuali: banconote, francobolli e molteplici modelli iconografici ispirati a temi universali così come a quelli locali.

Riscrivere una mappa significa, per l’artista, riappropriarsi del mondo, possederlo e condividerlo attraverso la narrazione di una nuova storia. Le opere di Malala Andrialavidrazana spingono lo spettatore a viaggiare con la mente attraverso i luoghi e attraverso i tempi, a creare nuove narrative, a fondere le ispirazioni e superare gli stereotipi. Ma anche ad intraprendere un viaggio dentro se stessi arrivando a (ri)conoscere i propri riferimenti, aprendo così alla possibilità di cambiare punto di vista e ricominciare ad osservare.



C-Gallery conduce un lavoro di esplorazione del mondo dell’arte contempora-nea selezionando e promuovendo artisti di fama internazionale che attraverso le loro opere sono in grado di generare nuovi codici visivi e di allargare i confini del mercato oltre le tendenze locali.



Il programma espositivo di C-Gallery abbraccia diversi linguaggi artistici con l’ambizione di offrire al pubblico un compendio delle istanze più innovative dell’arte contemporanea al di là delle mode sistemiche.