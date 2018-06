"Maledetto lunedì": il 25 giugno "Summer Poetry Slam & Open Mic" a Base

Maledetto lunedì, la serata di Summer Poetry Slam & Open Mic, a cura di Slam, si terrà lunedì 25 giugno a Base.

Un palco, un microfono e un riflettore saranno a disposizione di chi volesse esibirsi davanti al pubblico. Nel cortile dello spazio di via Tortona saranno "protagoniste le voci e le parole di poeti post-punk, neo-scapigliati, post-futuristi, predicatori millenaristi, rapper e beatboxer che prenderanno la parola in contest di slam poetry, carmi eroici, reading intimisti", scrivono gli organizzatori. Per partecipare alle selezioni scrivere a: voglioparlare@slam.srl. Ad aprire la serata un ospite speciale.