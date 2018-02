Malerei aus leipzig a cura di Ivan Quaron

La galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea è lieta di presentare “Malerei aus Leipzig”, mostra che raccoglie per la prima volta in Italia un nucleo di opere di alcuni dei più interessanti pittori tedeschi contemporanei appartenenti alla cosiddetta Nuova Scuola di Lipsia. Si tratta di Tilo Baumgärtel, Peter Busch, Tom Fabritius, Rosa Loy e Christoph Ruckhäberle, tutti ex-allievi della Hochschule für Grafik und Buchkunst di Lipsia.



L’esplosione della pittura tedesca contemporanea si deve in parte ad alcuni fattori quali, ad esempio, il rigoroso accademismo favorito dalle scuole d'arte dell’ex Germania dell’est - in particolare le Accademie di Lipsia e di Dresda. II muro che aveva diviso la Germania orientale dall'Europa occidentale per quarant’anni aveva, infatti, consentito agli studenti delle Accademie oltrecortina di continuare ad approfondire la tradizione di Cranach e Beckmann, mentre nella Germania Ovest si andava diffondendo l’approccio concettuale di Joseph Beuys.



Ad affascinare il pubblico tedesco è stato, inizialmente, il virtuosismo di un pittore come Neo Rauch, autore di una sorprendente crasi tra i valori della pittura tradizionale e le formulazioni del Realismo socialista, ormai spazzate via dal processo di riunificazione nazionale. Sulla scorta di Neo Rauch è nato il fenomeno della "Nuova scuola di Lipsia", una straordinaria congerie di talenti che di fatto ha segnato la rinascita della pittura figurativa tedesca.