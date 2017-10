Il malloppo del dottor Divago

Nel mare magnum della produzione artistica di MARCELLO MARCHESI, autore delle principali riviste di teatro leggero a cavallo della II guerra mondiale, sceneggiatore cinematografico, di varietà televisivi, autore di romanzi e raccolte di poesie, Pietro Hasenmajer, avvalendosi anche di una conoscenza personale dell’artista negli anni giovanili, ha tentato una sintesi, unendo testi e poesie in un one man show multimediale. L’intento è quello di evidenziare la capacità dell'Autore di infilare battute a raffica, ma far anche trasparire il fondo amaro del suo umorismo: il senso di inadeguatezza rispetto all'avanzare dell'età ed al mutare del mondo moderno, i rapporti non sempre felici con le donne della sua vita. Il ritratto di un uomo a tutto tondo, grande nella battuta come nello sberleffo e l'invettiva, famoso soprattutto per essere autore di 4000 slogan pubblicitari tra i più celebri dell'era di “Carosello.

PIETRO HASENMAJER, milanese di origine, è un ingegnere elettronico ed informatico con una grande passione per la musica. Inizia da bambino a studiare il pianoforte classico e consegue il diploma del Quinto anno al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Da allora i suoi interessi si sono rivolti alla musica moderna, dal classico / contemporaneo al rock e al jazz. Suona in diversi gruppi giovanili; in quegli anni diventa amico e stretto collaboratore di Goffredo M. Haus, più tardi Direttore del Laboratorio di Informatica Musicale alla Statale di Milano. Nel 2010 e 2015 ha partecipato come pianoforte solista al Naguanagua Jazz Festival in Venezuela con le proprie composizioni. Il suo ultimo lavoro è una Messa da Requiem intitolata "Requiem per Ennio", per coro polifonico e pianoforte, rappresentato in prima assoluta a Milano nel Novembre 2014. Nel 2015 partecipa, insieme all'attrice e regista Donatella Mei, alla messa in scena del manifesto futurista di Aldo Palazzeschi "Il Controdolore", rappresentato con successo a Roma e Milano.

