"Mamma a carico": dal 13 al 17 giugno al Parenti

Mamma a carico - Mia figlia ha novant'anni, di e con Gianna Coletti, andrà in scena al Teatro Franco Parenti al 13 al 17 giugno.

Tratta dal libro omonimo di Gianna Coletti, lo spettacolo racconta con grazia, ironia, ferocia, umorismo e musica del rapporto tra Gianna, una donna di 50 anni, e sua madre Anna, 90enne cieca che porta occhiali 3D perché da sempre è abituata ad avere qualcosa sul naso; non cammina più e la testa ogni tanto va per conto suo.

La storia narrata delle due protagoniste è lo spunto per parlare di temi universali come il prendersi cura di chi ci ha generato, il conflitto tra genitori e figli di tutte le età, la lotta per accettare ciò che la vita ci dà e ci toglie.