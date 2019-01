Mamma son tanto felice perche'

di e con Angelica Bifano

Collaborazione alla messa in scena:

Giovanni Battista Storti

Disegno luci :

Federico Calzini



SABATO 26 GENNAIO 2019 ore 21.00

TEATRO SANT'ANDREA

VIA CREMA 22 - Milano



Nel silenzio di una domenica sera, Delfina ripercorre con il corpo e con la mente una storia appena terminata, ciò che prima aveva, ciò che è stato e ora non è più. È una recita per combattere la solitudine, è un drammatico bisogno di sentirsi ancora viva, necessaria, di parlare per non sentire il silenzio che la circonda, di trattenere gli affetti familiari e colmare il vuoto che questi lasciano quando la vita decide di portarli lontano.

“Cosa comporta non accettare l’assenza?” “Quanto tempo serve per elaborare un lutto?” “È possibile ricominciare una nuova vita a cinquant’anni?”

La figura femminile in primo piano intende parlare e mettere in risalto una società matriarcale in cui la donna è responsabile, custode e giudice della casa, caratteristica ancora presente in Sud Italia. Tre generazioni di donne, un secolo di storia grazie a tre personaggi: una Mamma, la figlia Delfina e la nipote Alice.

Il passato, il presente e il futuro prendono corpo e dialogano mostrandoci preoccupazioni, necessità e desideri di tre donne attraverso la saggezza popolare di un’anziana donna di campagna, la praticità di una donna in carriera e l’imprevedibilità di una bambina.

Angelica Bifano inizia il suo percorso di formazione artistico teatrale nel 2011 all'Accademia Internazionale di Teatro di Roma, metodo Lecoq; nel 2013 è stata ammessa alla Civica accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, dove si è diplomata nel novembre 2016.



Il desiderio di sviluppare alcuni progetti nati all'interno dell'Accademia e di realizzarne di nuovi, ha spinto lei e altri nove compagni a creare il Collettivo “L'Amalgama” con il quale ha realizzato spettacoli a partire da drammaturgie originali e non.



Il secondo lavoro del Collettivo L’Amalgama, a cura delle cinque attrici, è invece Fil rouge, uno spettacolo che è stato ospite al nostro teatro lo scorso anno sul tema dell’identità femminile e vincitore della rassegna Intransito 2017 al Teatro Akropolis di Genova.



Lo spettacolo Mamma son tanto felice perché ... da lei scritto e interpretato, nasce nel gennaio 2017 come studio di dieci minuti per il progetto Fil Rouge ed è stato selezionato per alcuni premi di livello nazionale (TangramTeatro-Torino; Premio 'Laura Casadonte'-Crotone; Confronti Creativi- Formello; Premio Giovani Realtà del Teatro-Udine) arrivando in finale al premio Borsa Teatrale ANNA PANCIROLLI 2018 a Milano e vincendo il premio internazionale Lydia Biondi 2018 .

Si è poi sviluppato autonomamente prendendo una forma più ampia e completa grazie alla collaborazione registica con

Giovanni Battista Storti.



PREVENDITE:



Da SABATO 12 gennaio

Il sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.00

La domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.00



presso la biglietteria del teatro in via Crema 22 a Milano



Il martedì e giovedì

dalle 17.00 alle 18.00

presso la segreteria OSA

In via Trebbia 15