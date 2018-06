Cascina Merlata Partnership e Polisportiva Garegnano propongono un'ora da dedicare a sè stesse in compagnia del proprio bebè, immerse nel verde del parco utilizzando carrozzine o passeggini come attrezzi per la tonificazione globale, lo stretching e il recupero della muscolatura addominale e del pavimento pelvico.



Non c'è obbligo di frequenza: le neomamme potranno incontrarsi frequentando uno o più incontri settimanali, ogni lunedì e mercoledì dal 18 giugno all’11 luglio dalle 19.00 alle 20.00. Le lezioni si svolgeranno al coperto in caso di pioggia.



Gli appuntamenti hanno come obiettivo anche quello di creare un clima di serenità senza troppi vincoli, in cui la donna può sentirsi libera di allattare, cambiare il pannolino, staccarsi dall'attività se il bambino ha un'esigenza particolare.



Questa è la proposta di “Mamme in forma”, un programma di allenamento dedicato alle neomamme, che abbiano partorito da almeno quaranta giorni. E' consigliato abbigliamento comodo.



Il ritrovo è presso Cascina Merlata in via Pier Paolo Pasolini 3, Milano