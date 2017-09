Mammerun 2017

Sabato 7 Ottobre 2017 Il Club delle Mamme organizza MAMME RUN. Una corsa/camminata dedicata alle mamme, i loro bambini e tutti coloro che vorranno partecipare; a seguito ci saranno attività ludiche dedicate ai più piccoli. L’evento avrà inizio alle ore 10.00 presso i Giardini di Pagano (fermata metropolitana MM1, Pagano).



MAMME RUN si svolge lungo un percorso di 5 o 2 km che si articola all’interno dei giardini di Pagano. I partecipanti avranno l’opportunità di percorrere il tragitto come meglio desiderano, (camminando, correndo, a passo libero, con o senza passeggini a seguito) con l’obiettivo di consentire a chiunque, anche ai neofiti, di portare a termine il percorso. Al termine della corsa sarà allestito il VILLAGGIO DEI BAMBINI, un insieme di attività di intrattenimento dedicate ai bambini.

L’evento è rivolto principalmente alle mamme e ai loro figli ma sono i benvenuti anche i papà, zii, nonni e single ad un prezzo agevolato.



Perché MAMME RUN? Perché da sempre il ruolo di Mamma impone di “correre” su più fronti: lavoro, gravidanza, figli, scuola, educazione, attività sportive, consigli di classe, casa, economia domestica, marito etc. E’ innegabile, le mamme corrono per tutti ma raramente per se stesse; raramente una mamma riesce a dedicarsi al Running, per perseguire un benessere psicofisico che solo tale sport può donare a chi lo pratica. Per questo abbiamo ideato MAMME RUN, un evento running finalizzato a stimolare le mamme a ritagliarsi finalmente un importante spazio per se stesse; una giornata evento durante la quale celebrare e festeggiare a dovere la figura della Mamma.



"Le mamme corrono per tutti, raramente per se stesse"



MAMME RUN è raggiungibile:

Sito: www.mammerun.com

Fb: www.facebook.com/ILCLUBDELLEMAMME

Tel: 02 49543090 Whatsapp: 391-3664892

Email: INFO1@h2bizness.it

