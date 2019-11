"Man’s World & Taste Experience": arriva un evento dedicato alle passioni maschili che strizza l’occhio anche alle donne

Le eccellenze del food&beverage, dell’intrattenimento, del design, della tecnologia, dell’automotive e del lusso insieme nella stessa manifestazione. Quattro giorni per ritagliarsi del tempo per se stessi, dal 28 novembre al 1 dicembre, per divertirsi, scoprire i menu di rinomati ristoranti milanesi e vivere appieno le proprie passioni.

Il fil rouge della nuova edizione

“Taste the Man’s World experience”: questo il fil-rouge dell’imminente Man’s World | Taste Experience, un concept event in cui provare esperienze esclusive e altamente personalizzate tra piatti gourmet, vini e distillati d’eccellenza, automobili e moto customizzate, fragranze sofisticate, abiti sartoriali e accessori hi-tech. Un concept event che mette insieme due eccellenze specializzate nel valorizzare passioni e gusti maschili: Man’s World, l’appuntamento internazionale dedicato all’universo maschile e giunto con successo alla terza edizione; e Taste , il rendez-vous che da ormai dieci anni fa incontrare l’eccellenza della ristorazione con i palati più esigenti. Forte delle 80mila presenze delle ultime edizioni europee, Man’s World torna quindi in Italia per offrire a ogni uomo un’imperdibile occasione per (ri)appropriarsi del proprio tempo libero e vivere intensamente le proprie passioni. Arte e cultura, food&beverage, toys e games, tecnologia e automotive, un hub esclusivo in cui immergersi in esperienze uniche e toccare con mano storie autentiche.

Cinque rinomati ristoranti

L’organizzazione di Taste si presenta con una Experience culinaria al maschile, che non mancherà di attrarre l’attenzione femminile, in attesa delle celebrazioni per la decima edizione di Taste of Milano, in programma per la primavera 2020. La Taste Experience vedrà partecipi 5 rinomati ristoranti della città: Attimi by Heinz Beck, Langosteria, Gong, La griglia di Varrone e Terrazza Calabritto. Come ben sanno gli habitue del format Taste, ogni ristorante proporrà un menu di 4 piatti gourmet a prezzi pop. Dai 6 agli 8 euro per ognuna delle tre proposte ispirate ai loro grandi classici e un quarto piatto studiato ad hoc per l’occasione dedicato alle passioni maschili al costo di 10 euro. E ancora, Wine Bar e Cocktail Bar e un laboratorio di degustazioni, per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e curiosità enogastronomiche in compagnia di ospiti e relatori d’eccezione. Per l’occasione, Man’s World | Taste Experience si avvarrà per la prima volta di una radio partner d’eccezione, Radio Monte Carlo, un must in fatto di lifestyle trattando di moda, celebrities e viaggi, che racconterà Man’s World attraverso collegamenti, special guest e dj set dei suoi sound designers.

Saranno presenti grandi marchi e realtà esclusive, tra cui: la celebre azienda milanese Fratelli Branca Distillerie con Fernet-Branca, gold partner di Man’s World | Taste Experience. UniCredit, silver partner, che con la sua divisione Corporate & Investment Banking ha scelto questa occasione per condividere strategie di diversificazione degli investimenti con i clienti in una lounge dedicata. E ancora, il bronze partner Samsung, che presenta l’innovativa sala cinema pensata per l’ambiente domestico. Infine Barberia Italiana, luogo di riferimento per la cura maschile di barba, capelli e viso, bronze partner di questa edizione.