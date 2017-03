Mandàla funk at Cascina Torchiera

Mandàla Funk ha il piacere di presentarvi: FUNKATRONIC *A Special Funky Night* with LARRY MANTECA (Live Show) + DJ MAO & DGNR (Vinyl Set)! LARRY MANTECA con il loro ritmi Funk, Afrobeat e Jazz vi coinvolgeranno in uno scenario dalle atmosfere cinematografiche anni '70! Per l'occasione DJ #MAO & DGNR manterranno calda la pista e vi faranno ballare fino a mattino con una super selezione di dischi FUNK// SOUL// AFRO// DISCO// BREAKS SABATO 11 MARZO AT Cascina Torchiera - Ingresso 3 eurini - --------------------------------------------------------------------------------- LARRY MANTECA Alessandro Paiola, classe 1976, nasce e si forma a Milano. Nel 2012 inizia a pubblicare su Youtube finte colonne sonore strumentali in perfetto stile anni '70, da lui completamente autoprodotte, attirando la curiosità di molti appassionati del genere. Dopo aver pubblicato quindici brani, in piena sintonia con l'idea di collettivo, raggruppa un gruppo di musicisti e produce sei brani per dar vita all'Ep "Zombie Mandingo" (Atar 2013). Nell'aprile 2014, sempre in download gratuito, pubblica il secondo EP "Deep cut". La formazione live vede alla batteria, sinth e voce Alessandro Paiola, alle percussioni, sinth e voce Riccardo Danieli (The Maniacs), Marco Forcione alla chitarra, Carlo Pelsa, flauto traverso e tromba, Daniele Cortese al basso. --------------------------------------------------------------------------------- DJ MAO è un profondo conoscitore della vita notturna underground milanese. I suoi dj set sono un incredibile viaggio tra passato e presente con sonorità che spaziano tra funk, soul, hip hop, swing, re-edeits, nu-funk e mash up. --------------------------------------------------------------------------------- DGNR è un progetto nato della crew milanese Degenere, che prende ispirazione dalla scena Bass inglese e dalle sonorità Groove del passato, ma con un approccio decisamente attuale, proponendo un viaggio musicale che va dal Funk alla Nu Disco, passando per atmosfere Deep, fino ad arrivare a produzioni più Future.