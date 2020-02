Grandi campioni sportivi e speaker d'eccezione: a Cernusco arriva "Fair Play Festival"

Da lunedì 3 a domenica 9 febbraio a Cernusco sul Naviglio arriva Fair Play Festival, una settimana di incontri gratuiti dedicati al mondo dello sport e al rispetto per gli avversari. Un luogo non insolito, dal momento che Cernusco è Città Europea dello Sport 2020 e sarà tappa del Giro d’Italia il prossimo maggio.

Mostre, aperitivi e spettacoli

Numerosi gli appuntamenti previsti durante la settimana: una mostra dedicata a episodi di fair play, aperitivi-derby, spettacoli teatrali e presentazioni di libri sul tema, oltre a proiezioni di film e laboratori per bambini. Tanti eventi per celebrare l’essenza del comportamento sportivo in compagnia di sportivi e celebrità del fair play tra i quali il campione olimpico di scherma Marco Fichera, il leggendario coach Dan Peterson, l’ex campione di ciclismo Gianbattista Baronchelli e molti altri.

Allenatori e campioni dello sport

Campioni dello sport, allenatori, volti del giornalismo, piccoli e grandi eroi sportivi del fair play quotidiano: saranno tantissimi i protagonisti della prima edizione del "Fair Play Festival". Obiettivo? Celebrare e insegnare a grandi e piccini l’importanza del rispetto per gli avversari, degli atteggiamenti leali e della sana competizione, perché siano a tutti gli effetti l’essenza del comportamento sportivo, al di là di ogni ritorno economico.

Le piccole e grandi storie dello sport come filo conduttore

Filo conduttore del programma - unico nel suo genere - sarà il racconto e la celebrazione di piccole e grandi storie di sport attraverso incontri con ospiti d’eccezione, aperitivi-derby, libri e sport, proiezioni cinematografiche, una mostra sul tema, spettacoli teatrali e progetti dedicati al mondo della scuola.

Al centro del Festival tantissimi episodi di ‘fair play’ nelle più diverse discipline sportive: dai momenti che coinvolgono gli sportivi più celebri a quelli avvenuti sui campi di provincia, per testimoniare la bellezza dello sport capace di battersi nel rispetto degli avversari e delle regole, con passione e lealtà, nella vittoria così come nella sconfitta.

La prima edizione del "Fair Play Festival" nasce dalla collaborazione di Aso Cernusco, tra le più numerose associazioni d’Italia affiliate al CSI, nata dall’unione dei gruppi sportivi degli oratori presenti in città con l’obiettivo di valorizzare la tradizione, giocando però in attacco per proporre la passione educativa attraverso lo sport, e l’amministrazione di Cernusco sul Naviglio, Città Europea dello Sport 2020 che con il motto ‘La vita è il nostro sport preferito’ sta facendo dello sport strumento di diffusione di valori per coltivare il senso di appartenenza alla comunità.

“Sono molto felice che il ‘Fair Play Festival’ sia il primo evento in programma di quest’anno come Città Europea dello Sport e non è un caso: una settimana di messaggi positivi che a partire dallo sport si irradieranno da Cernusco sul Naviglio in tutta Italia, raggiungendo la vita di ciascuno, specialmente di ragazzi e giovani, per renderla migliore” sono le parole del Sindaco Ermanno Zacchetti, da sempre grande appassionato e promotore dei valori del mondo sportivo.

Il programma

E' possibile visitare il programma completo sul sito dedicato.