Manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro - Lezione informativa a cura degli istruttori di Croce Rossa italiana

Spazio el Modernista - Stazione Vittoria del Passante Ferroviario di Milano Sabato 18 febbraio 2017 ore 10.00 Tra i suoi principali obiettivi, l'Associazione el Modernista ha la promozione e il sostegno del benessere dei singoli e della collettività. Per questo è felice e orgogliosa di ospitare presso il proprio spazio nei locali della Stazione Vittoria del passante ferroviario di Milano il Progetto ​"Manovre Salvavita Pediatriche", elaborato da Croce Rossa Italiana: un progetto importante, che mira alla diffusione della cultura della rianimazione cardio-polmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su bambini e lattanti vittime di arresto cardiaco o di ostruzione delle vie aeree.​ Durante la lezione informativa, istruttori C.R.I. mostreranno gesti di primo soccorso pediatrico, sensibilizzeranno sull'importanza della prevenzione e illustreranno le 10 regole del Sonno Sicuro. "Poiché tutti possono, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera." Henry Dunant - fondatore della Croce Rossa La lezione avrà durata indicativa di 2 ore. La partecipazione è gratuita, ma è comunque gradita una prenotazione. Per maggiori informazioni e prenotazione info.elmodernista@gmail.com 340.06.17.509 (il referente Daniela Cavina)