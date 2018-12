Manuel Agnelli in concerto: il 14 e 15 aprile al Teatro Dal Verme

Dal 30 marzo al 19 aprile 2019 Manuel Agnelli si esibirà in numerosi teatri italiani in occasione del tour “An Evening with Manuel Agnelli”.

La voce degli Afterhours arriverà a Milano al Teatro Dal Verme il 14 e il 15 aprile, dopo aver toccato Assisi, Firenze, Catania e altre importanti città d’Italia.

Biglietti disponibili su TicketOne.