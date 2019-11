Manuel Bortuzzo presenta il suo libro "Rinascere" a 9 mesi dal tragico incidente

Martedì 12 novembre Manuel Bortuzzo presenterà il suo libro "Rinascere" presso la libreria Rizzoli in Galleria. Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, è costretto su una sedia a rotelle da 9 mesi, a seguito della tragica sparatoria del 2 febbraio a Roma, in cui rimase paralizzato.

Il libro

«Eccomi qui, a raccontare di me, sperando di poter essere d’aiuto a chi ha dovuto far cambiare rotta ai propri sogni.» A nove mesi dal tragico incidente, Manuel Bortuzzo si racconta. Un ritratto a tutto tondo del ragazzo che con la sua forza di volontà ha conquistato il cuore di milioni di italiani.

2 febbraio 2019. Sono passate le due di notte, pochi secondi che segnano al tempo stesso una fine e un nuovo inizio: alla periferia di Roma, vittima di uno scambio di persona, Manuel Bortuzzo, giovanissima promessa del nuoto in lizza per un posto alle Olimpiadi, viene colpito alla schiena da un proiettile. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, le conosciamo tutti: il ragazzo si accascia a terra, la sua fidanzata, Martina, si china su di lui. Poi la corsa in ospedale, le operazioni e una volta scongiurato il pericolo di vita, la diagnosi - lesione midollare completa. Quindi la sedia a rotelle, la riabilitazione, il sorriso di Manuel, nonostante l’assurdità di quello che gli è accaduto, rilanciato da tv e giornali. Questo libro racconta ciò che di Manuel non sappiamo: la sofferenza, lo sconforto, la rabbia dopo “quella notte”, e sopra ogni altra cosa la forza che ha dovuto trovare dentro di sé, gli insegnamenti che ha saputo riconoscere anche in questa vicenda, la determinazione dello sportivo e del ragazzo speciale che ha dimostrato di essere. Con un solo obiettivo, dice Manuel: vivere al meglio la nuova condizione, lottando fino in fondo, con tutte le energie fisiche e mentali, per riprendersi quello che gli è stato tolto. Sono pagine di dolore e di gioia incontenibile: oggi Manuel Bortuzzo ci racconta una storia ancora da scrivere. Rinascere per lui significa questo: imparare di nuovo, da uomo nuovo, a camminare.

Manuel Matteo Bortuzzo è nato a Trieste nel 1999. Giovane promessa del nuoto, si allenava al Centro Federale di Ostia con campioni del calibro di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri fino al giorno del tragico incidente del 2 febbraio 2019 che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Oggi il suo sogno non è più partecipare alle Olimpiadi, ma ricominciare a vincere.

L'evento di martedì 12 novembre è gratuito.