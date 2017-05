Maratona di documentari in triennale / 6-7 maggio

Due giornate dedicate al cinema del reale ad ingresso libero: sabato 6 e domenica 7 maggio alla Triennale di Milano 19 film in concorso nella sezione DOC del Festival dei Diritti Umani selezionati da Sole Luna Doc Film Festival. Domenica 7 maggio ore 20.30 la giuria proclamerà i vincitori con a seguire la proiezione dei film premiati. Programma sabato 6/05 Teatro dell'Arte , Triennale di Milano 10.00 L'Eau Sacrée di Olivier Jourdain (Belgio 2016, 55') 11.00 Dove vanno le nuvole di Massimo Ferrari (Italia 2016, 72')- Q&A con il regista Massimo Ferrari 14.00 Intégration Inch'Allah di Pablo Munoz Gomez (Belgio 2016, 59') 15.10 Dead Ears di Linas Mikuta (Lituania 2016, 42') 15.50 A Woman's Story di Azra Rashid (Canada 2015, 52') 16.00 Blaxploitalian: 100 Years of Blackness in Italian cinema di Fred Kuwornu (USA 2016, 60') 17.00 See You in Chechnya di Alexander Kvatashidze (Georgia 2016, 69') 18.20 Who's gonna love me now? di Tomer e Barak Heymann (Israel 2016, 84') Salone d'Onore, Triennale di Milano 21.00 Prison Sisters di Nima Sarvetsani (Svezia 2016, 90') Programma domenica 7/05 Teatro dell'Arte, Triennale di Milano 10.00 Alone Among the Taliban di Mohsen Eslamzadeh (Iran 2016, 65') 11.15 Kolwezi on Air di Idriss Gabel (Belgio 2016, 70') 14.00 P.E. Class di Jahar Salebi (Iran 2015, 15') ; L de Libertad di Javier Hernandez e Marc Guanyabens (Spagna 2016, 11') Alan di Mohammad Jouri (Iran 2015, 8'); Ma flle Nora di Jasna Krajinovic (Belgio/Francia 2016, 16') 15.00 Sasha di Fèlix Colomer (Spagna 2016, 54') 16.00 The black sheep di Antonio Martino (Italia 2016, 72') - Q&A con la produttrice Serena Gramizzi 17.15 Caravan Touareg di Arnaud Zajtman e Marlène Rabaud (Belgio 2016, 57') 18.20 Dönüs ̧ Return di Valeria Mazzucchi (Italia 2017, 50') - Q&A con la regista Valeria Mazzucchi 20.30 Premiazione e proiezione film vincitori Info: festivaldirittiumani.it / Programma: solelunadoc.org