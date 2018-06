"Maratona Lindy Hop": il 16 giugno allo Spirit de Milan

Maratona Lindy Hop, la gara swing di resistenza con musica dal vivo, anima lo Spirit de Milan sabato 16 giugno, dalle 20, in occasione della manifestazione OnDance, diretta da Roberto Bolle.

Sul palco tre band - Lucy’s Pie Tiny Orchestra, Hot Gravel Eskimos e Jumpin Jive - si alternano per dare il ritmo ai ballerini durante tutta le gara. Ne risulta una serata di “authentic swing”, tra ritmi sfrenati e acrobazie. Per chi volesse partecipare alla competizione, l'iscrizione è direttamente in loco.