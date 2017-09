"Maratona Manzoni": torna l'8 ottobre la lettura collettiva dei Promessi Sposi

Domenica 8 ottobre torna Maratona Manzoni, l'iniziativa che promuove la lettura pubblica ad altavoce dei Promessi Sposi giunta alla quarta edizione.

L'evento, a carattere itinerante, si svolgerà in alcuni luoghi pubblici del Municipio 3. Si inizierà alla mattina tra i giardini delle case popolari, nell’anfiteatro urbano di via Rizzoli 13 (10-14), per poi proseguire al pomeriggio all'interno del cortile di via Valvassori Peroni 56 , fra biblioteca, auditorium e bar Joy Milano (16-21). Quest'anno saranno 100 i lettori che per tre minuti a testa daranno vita alle pagine di Alessandro Manzoni. Per iscrizioni: maratonamanzoni@gmail.com.

Tra le collaborazioni della Maratona: quella con le biblioteche si concretizzerà con il prestito di alcune copie dei Promessi Sposi e con la presenza di trenta voci del Patto per la Lettura tra i centro lettori presenti in piazza; mentre quella con l’associazione Treccani Cultura vedrà valorizzata l'opera manzoniana attraverso cinque totem, i lemmi “manzoniani” tratti dal Vocabolario Treccani on-line.

Un secondo appuntamento di Maratona Manzoni si terrà poi a dicembre, vedendo la lettura del capolavoro manzoniano in diverse lingue (Civica Scuola di Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” e il Liceo Manzoni).