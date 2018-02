Maratona musicale con obiettivo musica per il Luppoleto sociale

Serata musicale a cura degli allievi e degli amici di Obiettivo Musica.

Ci vediamo al Memo Restaurant di via Monte Ortigara, 30 dalle 19.45 alle 23.30 circa.



E' per noi una tradizione giunta al sesto anno quella di organizzare ogni anno almeno un evento benefico, come è già stato in passato tra l'altro

in favore di:

- AMS Niguarda

- Emergency

- Amnesty International



Saranno raccolti fondi da destinare al Luppoleto Sociale, un progetto di agricoltura e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.



Con la partecipazione di:

-Obiettivo Musica (www.obiettivomusica.it)

-Fuori Mercato (www.fuorimercato.com)

-Alma Birrificio (www.almabirrificio.it)

-La Spilleria (www.laspilleria.it)

-Madre Terra (www.agricolturasocialepavia.it/madre-terra)

-RimaFlow (www.rimaflow.it)

-Podere Monticelli (www.poderemonticelli.it)

-Dipartimento di Scienze Agrarie e forestali dell'Università della Tuscia (www.initus.it)



Si esibiranno DALLE 20 ALLE 23.30:



*Solisti e Gruppo Vocale a cura di Gilda Eva Singer.

Sofia Furiosi, Claudio Martini, Clara Gesess, Alexander Shumsky, Carlotta Tosoni

Pianoforte Giovanni Gilioli



LE BANDS:

*Teen Talents a cura di Andrea Scarpa

*I Giovedì di Tabata a cura di Andrea Scarpa

*Big Teens a cura di Andrea Scarpa

*Fuori Tempo a cura di Enzo Beccia

*News in February a cura di Andrea Scarpa



OSPITI :

*Mean Machine

*Western Company

*The Woods

*Disposable trio



Interverranno:

-Matteo Lenelli per il progetto Luppoleto Sociale, per Podere Monticelli e per l'Università della Tuscia

- Spartaco Codevilla per Fuorimercato

-don Massimo Mapello per cooperativa madre terra

- Davide Montrasio mastro birraio per Alma birrificio monzese

- Andrea Mandelli mastro birraio per La Spilleria

- Maurizio Lauro per Gas Lola

- Mario Pelagatti per Obiettivo Musica



Presentano Gilda Eva Singer e Mirko Mignone



L'ingresso è gratuito



*Consumazioni e bar alla carta

*Possibilità di cenare al Memo su prenotazione, al numero 02-54019856



Anche il locale devolverà una quota dell'incasso pari al 10% su cena e consumazioni al progetto che andremo sostenendo.





EVENTO: https://www.facebook.com/events/536660233370441/

PAGINA: https://www.facebook.com/scuolaobiettivomusica



info:

Memo

https://goo.gl/maps/xXh2qTQt3XS2



staff Obiettivo Musica:

Dario Fumagalli 328-7184624

Rubens De Lorenzo 348-1514106

Antonello Veronese

331-8748237