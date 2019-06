Salomon Running, la maratona con diversi percorsi in città, torna il 15 settembre

Il 15 settembre arriva a Milano la Salomon Running, la maratona in staffetta che si snoda in diversi luoghi della città.

Lilt come Charity Partner

LILT sarà Charity Partner in esclusiva della Salomon Running Milano Relay, in un tragitto articolato che attraversa i luoghi più suggestivi di Milano in modo non convenzionale. Per la prima volta in questa manifestazione 300 staffette correranno per sostenere il nostro servizio Case del cuore scegliendo il percorso da 25 km in tre componenti.

Il percorso

Il percorso sarà così suddiviso:

Partenza Parco CityLife, Fossa dei serpenti, Giardini Triennale, Fontana Piazza Castello, Fossato del Castello, Porta Nuova, Piazza Gae Aulenti, Biblioteca degli Alberi, Sottopasso delle Gabelle, Via Brera, Palazzo Marino. Tratto 2 – 9,3 KM - Il tratto più lungo ma veloce, che porterà il team da una parte all'altra del percorso. Galleria del Corso, Piazza Duomo, Palazzo Reale, Loggia dei Mercanti, MM Cairoli, Piazza Castello, Parco Sempione, Arco della Pace, Vigorelli, Ponte Iper, Monte Stella.

Tratto 3 – 7 KM - La terza e ultima parte, per chi non ha paura dei dislivelli.

Parco del Portello, Ponte Iper, MICO, Parco CityLife, CityLife Shopping District, Torre Allianz (23 piani). Arrivo nel Parco CityLife.

Iscrizioni

A partire da euro 80 fino al 31 agosto, da euro 100 dal 1° settembre, con possibilità di aggiungere una donazione a favore del Progetto Le Case del Cuore LILT.

