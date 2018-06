a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

MADE4ART, Milano

Inaugurazione giovedì 12 luglio, ore 18.30

13 - 23 luglio 2018



MADE4ART di Milano è lieto di presentare Come acqua nel mare, mostra personale dell’artista fotografa Marcella Ponassi (Novi Ligure, 1981) a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con una selezione di opere appartenenti alla sua produzione artistica più recente.

Il mare, nella sua eterna bellezza fatta di spazi immensi e scorci preziosi, è stato da sempre per l’essere umano specchio delle proprie emozioni e di stati d’animo senza tempo, un simbolo dell’infinito in costante mutamento. L’astrazione di linee e colori di un’alba o di un tramonto, il tumulto delle onde sugli scogli, borghi e piccole imbarcazioni che rivelano la vita e il lavoro dell’uomo, il volo degli uccelli sopra l’orizzonte: Marcella Ponassi ritrae il mare attraverso scatti caratterizzati da una profonda poesia, dove la componente estetica possiede un’importanza fondamentale, ricercando costantemente la bellezza per renderla immortale attraverso l’obiettivo fotografico. Immagini che parlano direttamente alla nostra interiorità, svelando i sentimenti e le emozioni che conserviamo dentro di noi come l’acqua contenuta nel mare.

La mostra, con data di inaugurazione giovedì 12 luglio 2018 alle ore 18.30, rimarrà aperta al pubblico fino al 23 dello stesso mese; media partner della mostra Image in Progress.



Marcella Ponassi. Come acqua nel mare

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Inaugurazione giovedì 12 luglio, ore 18.30

13 - 23 luglio 2018

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872

Media partner Image in Progress