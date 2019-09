Ecco l'ultimo libro dello chef "anticancro" Marco Bianchi

Martedì 10 settembre Marco Bianchi presenta il libro "Il gusto della felicità", edito da HarperCollins. Modererà l'incontro Cristina Parodi.

Il libro

"Mi chiamo Marco Bianchi, ho quarant’anni, vivo a Milano e sono un food mentor. Dietro un'affermazione molto semplice c'è molto di più, c'è un percorso di crescita personale, di formazione, di riflessione che ha portato l'autore a diventare lo "chef scienziato" esperto di prevenzione del cancro che tutti noi conosciamo.

Marco decide di raccontarsi attraverso 50 ricette facili e gustose, ma sempre perfettamente bilanciate, che aiutano il nostro organismo a trovare un benessere emotivo e fisico che è fondamentale per la salute. Il tutto, come sempre, condito da suggerimenti per rendere deliziose anche le ricette più salutari e da "pillole di scienza" che spiegano le virtù di cibi e nutrienti.

Ingresso gratuito.

