Marco Kron live al Mit cafè Sempione

Mercoledì 5 Luglio salirà sul palco del Mit Cafè Sempione Marco Kron. Il cantautore e matematico milanese presenterà i brani tratti dal suo nuovo ep, “Sfere, uscito lo scorso 15 giugno. Il progetto, figlio delle contaminazioni assorbite durante la sua evoluzione musicale, parte dal rock per arrivare all’elettronica senza trascurare la cura del testi, diretto e conciso. Un momento di evasione e sfogo personale trasformatosi, in modo naturale, in un prodotto discografico a tutto tondo. Ingresso gratuito, aperitivo + drink 8 euro.