A quasi sei anni di distanza dalla prima mostra dedicata a Marco Lodola, lo spazio MADE4ART di Milano è lieto di presentare POP!, personale dell’artista lombardo noto a livello internazionale in particolar modo per le sue coloratissime sculture luminose, uno speciale progetto artistico a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo con la collaborazione di Davide Conte.

POP! come lo stile di Marco Lodola, capace di fondere arte e design, con richiami all’immaginario della musica rock e a quello della pubblicità, ma anche come un tappo di champagne che salta, per la gioia di vivere che ci comunicano le sue opere, basate su un’inconfondibile armonia di luce e di colori. In mostra presso MADE4ART una selezione di sculture luminose e una serie di tecniche miste su tela con soggetti provenienti dal mondo dello spettacolo e da quello della musica: attrici, danzatori e pin-up capaci di trasmetterci una forte carica vitale ed emozionale.

L’esposizione, che rientra nello special art project Materia e materiali creato da MADE4ART per sottolineare l’importanza della ricerca tecnica e della sperimentazione sulla materia e sui materiali nel design e in arte, vuole essere un’ideale anticipazione del progetto che lo spazio milanese presenterà al Fuorisalone del Mobile - Milan Design Week 2018. POP!, con data di inaugurazione mercoledì 4 aprile alle ore 18.30, rimarrà aperta al pubblico fino all’11 dello stesso mese.



Marco Lodola. POP!

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

4 - 11 aprile 2018

Inaugurazione mercoledì 4 aprile, ore 18.30

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

MADE4ART

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872

