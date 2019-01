Concerto di Marco Mengoni: da mercoledì 1 a domenica 5 maggio al Mediolanum Forum

Mercoledì 1, giovedì 2, sabato 4 e domenica 5 maggio arriva sul palco del Mediolanum Forum Marco Mengoni, per un concerto dedicato al suo “Atlantico Tour”. Mengoni debutterà il 27 aprile a Torino e attraverserà tutta l’Italia toccando numerose città tra cui Milano, Roma, Bari, Firenze e molte altre.



Il tour segue la release di "Atlantico", l’ultimo album di inediti dell'artista, uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music. Stabile ai primi posti delle classifiche di vendita e già certificato disco di platino, l'album ha ottenuto un enorme successo anche grazie al nuovo singolo "Hola (I Say)" feat. Tom Walker, certificato disco d’oro. Il singolo è attualmente ai vertici di tutte le classifiche radio e digitali e ha raggiunto quasi 5 milioni di streams su Spotify.

I biglietti per il concerto di Mengoni sono disponibili su TicketOne.