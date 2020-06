Mare Culturale Urbano, gli eventi della settimana tra concerti e karaoke

“Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di Mare Culturale Urbano, prosegue anche a luglio con un programma ricco di musica e spettacoli, tra sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro.

Le norme anti-covid

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Il programma

Di seguito il programma degli eventi.

Mercoledì 1 luglio, dalle ore 19:30, per la rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, sul palco di Mare salirà il Basic Groove Trio (Gabriele Orsi alla chitarra, Pierpaolo Salvagio al contrabbasso e Francesco Di Lenge alla batteria). A partire dalle ore 21:45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Un giorno di pioggia a New York" di Woody Allen (vos).

Giovedì 2 luglio, a partire dalle 19:30 torna Raster Acustico con l’alt-pop de IL CAIRO. Alle ore 21:45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione de “La Dea fortuna" Ferzan Ozpetek.

Venerdì 3 luglio, alle ore 19:30, appuntamento con il Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara. La migliore e la “peggiore” musica estiva dagli anni 50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto. A partire dalle 21:45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione de “Burning - L'amore che brucia” di Chang-dong Lee.

Sabato 4 luglio, alle ore 19:30, secondo appuntamento con Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso: una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. La selezione musicale va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. Dalle ore 21.30 cinema all’aperto in cuffia con il film d’animazione “Deep - un’avventura in fondo al mare” di Julio Soto Gurpide.

Domenica 5 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti. In mattinata, alle ore 11, per la rassegna Una classica estate al mare, il concerto per violoncello con Issei Watanabe e Caterina May. Dalle ore 19:30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma WALZER CARLUCCIO in “megamix”. A partire dalle 21.45 cinema all’aperto in cuffia con la proiezione de “C'era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino.

La stagione estiva di Mare Urbano

La stagione estiva 2020 di Mare Culturale Urbano è realizzata da mare con la produzione artistica di Ludwig Milano, il patrocinio del Comune di Milano, il contributo di Fondazione Cariplo, in collaborazione con: Piccolo Teatro di Milano, ANTEO, Movieday, Cernusco Jazz, BonnePresse, Parole & Dintorni, I Distratti, LopLop, associazione culturale, Cascina Cuccagna, L'Alveare che dice sì, Mondo Donna, Parole e Punti, Voci di Periferia FENIX. Il Lungomare partecipa alla rassegna Aria di cultura promossa dal Comune di Milano. Sponsor tecnici: Edison, L’anfiteatro verde, Grimbergen, Stranovario.