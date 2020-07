Mare Culturale Urbano, uno speciale concerto gratis di flauti

Doenica 26 luglio da Mare Culturale Urbano si terrà un concerto gratuito di flauti con la flautista Chiara Pasqualini, con musiche di J.S.Bach, C.Ph.E.Bach, Telemann, M.Marain, C.Debussy, A.Honegger, E.Morricone.

Chiara Pasqualini

Chiara Pasqualini ha compiuto gli studi musicali e umanistici diplomandosi in flauto nel 1996 sotto la guida di Umberto Moro e in lettere moderne nel 1999 con il massimo dei voti e la lode presso l’Università Cattolica di Milano.

Ha approfondito lo studio dello strumento con Rocco Abate, Luisa Sello e Simona Valsecchi, seguendo anche corsi di perfezionamento con Raymond Guiot e Conrad Klemm. Ha conseguito il diploma biennale di perfezionamento liturgico musicale a Roma presso l’Università pontificia

Lateranense nel 2005. Si è dedicata allo studio della musica da camera presso l’ Accademia internazionale della musica di Milano e partecipando ad alcune edizioni di Ameropa (2008, 2009), festival internazionale tra America ed Europa di musica da camera nella Repubblica Ceca esibendosi in concerti con diverse formazioni. Nel luglio 2015 ha conseguito il diploma accademico di II livello in Musica da camera presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano.

Oggi esprime ed integra i suoi percorsi formativi svolgendo intensa attività concertistica in gruppi cameristici e organizzando eventi musicali calati in contesti particolari come ospedali, luoghi di cura, associazioni culturali per offrire una esperienza di ascolto interiore attraverso la musica.