Mare Culturale Urbano, il nuovo programma di eventi e concerti dopo il lockdown

A Mare Culturale Urbano, dopo mesi di lockdown, tornano gli eventi e i concerti. Il nuovo programma, attivo da lunedì 15 giugno, prevede infatti una serie di appuntamenti di musica, concerti e spettacoli dal vivo con Il lungomare di Milano. Il centro di produzione artistica si strasformerà in una vera e propria spiaggia in città con sabbia, ombrelloni e sdraio per accogliere in totale sicurezza che cerca il mare in città.

Le norme anti Covid

A seguito dell'emergenza sanitaria, gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Saranno previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo in relazione ai turni di prenotazione: il primo tra le ore 19.30 e le 20.30, il secondo tra le ore 21.30 e le 22.30.

Il programma settimanale

- Lunedì – Dj Set che non si balla

Ogni lunedì il pubblico di mare potrà godere, da seduto, della selezione musicale degli ospiti alla consolle. Il 15 giugno alle ore 19.30, a inaugurare la stagione, il dj set di Luca De Gennaro. Il 22 giugno alla ci sarà Missin Red e il 29 giugno Zialollo.

- Martedì – Stand Up Comedy e Poetry Slam

Ogni martedì a Mare Culturale Urbano sarà protagonista la stand up comedy milanese e l’improvvisazione teatrale, che avrà come protagonisti alcuni tra i migliori poeti performativi del Poetry Slam in Italia. La rassegna, a cura di Antonio Amadeus Pinnetti e Giorgio Damato, nasce dal torneo di Poetry Slam Un mare di slam ospitato da Mare Culturale Urbano nei mesi precedenti

- Mercoledì – Cernusco Jazz a Mare

Tornano le serate dedicate agli amanti del jazz grazie alla collaborazione con Cernusco Jazz Festival: raffinati repertori e i migliori progetti della scena milanese, tra graditi ritorni e interessanti novità.

Il 17 giugno sul palco di Mare ci sarà il Mirko Fait Quartet con Giuseppe Zangaro al piano, Davide Cason al contrabbasso, Giorgio Vogli alla batteria e Mirko Fait al sax. Il 24 giugno sarà la volta di Simone Daclon - Marco Micheli Duo con Simone Daclon al piano e Marco Micheli al contrabbasso. Il primo luglio, in programma il live del BASIC Groove Trio con Gabriele Orsi alla chitarra, Pierpaolo Salvagio al contrabbasso e Francesco Di Lenge alla batteria.

- Giovedì – Raster Acustico

Il 18 giugno in programma il concerto di VINCENZO PARISI e SANDRA VESELY. Lui pianista e compositore e lei cantante e musicista svizzera, insieme porteranno in cascina musica a metà tra il rock e la classica. Il 25 giugno alle ore 20.30 ci sarà il concerto della cantautrice VALERIA NAPOLITANO e alle ore 21.30 quello di CLIO AND MAURICE, duo composto dalla cantante soul Clio Colombo e dal violinista Martin Nicastro (Pashmak).

- Venerdì – Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara

Non mancheranno ogni venerdì le serate di karaoke collettivo, in una nuova versione studiata ad hoc che permetterà di cantare da seduti. La “migliore” e la “peggiore” musica estiva dagli anni ‘50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto.

- Sabato – Lungomare Paradiso e Voci di Periferia on the beach

Il sabato sera di Mare alternerà due appuntamenti:

Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso, una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. Selezione musicale che va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. In programma il 20 giugno, il 4 luglio, l’11 luglio, il 29 agosto il 12 settembre e il 26 settembre.

Voci di Periferia on the beach: lo spazio mensile in cui Mare Culturale Urbano offre la possibilità a tantissimi giovani emergenti del Municipio 7 di crescere artisticamente, facendo esperienza direttamente sul palco. Il risultato è quello di uno spettacolo inedito e multiforme che unisce canto e dj set, trascinando il pubblico in un flow che va dal Rap all’Urban.

- Domenica – Una classica estate al mare e La Domenica italiana

Tutte le domeniche mattina, alle ore 11, in programma Una classica estate al mare, rassegna a cura di Lucia Martinelli, con un concerto di musica classica sul palchetto sulla spiaggia. Il 21 giugno ci sarà il concerto per arpa con Ambra Canevari e il 28 giugno il concerto per chitarra e violino con Luciano Massimo Rusignuolo e Ganna Gher.

L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.