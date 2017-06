Mareincitta'. sport e divertimento aprono l'estate milanese all'idroscalo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Idroscalo (Segrate): in arrivo con l'estate la prima edizione della Manifestazione ludico sportiva MareinCittà, che si terrà il prossimo 24-25 giugno all'Idroscalo di Milano. Una due giorni dove gli amanti delle discipline acquatiche potranno "toccare con mano" e cimentarsi con prove gratuite negli sport acquatici. Dalla canoa, al canottaggio, dalla subacquea, alla motonautica. E poi ancora gare di pesca sportiva, performace di Hidrofly e sfide a colpi di palla con il mini torneo di green volley. La prima edizione di MareinCittà, promossa dalla FIM-Federazione Italiana Motonautica, realizzata dal Club Nautico Gabbiane Asd e dall'Asd C&B Racing Team, ha come testimonial Alessandro (Alex) Cremona, riconfermato il 10 giugno scorso in Polonia Campione del Mondo di Motonautica cat. O.350. Una giovane promessa italiana che, insieme al fratello Massimiliano, da anni rappresenta al meglio il nostro Paese in ogni occasione agonistica legata a questo appassionante sport. E così i due fratelli daranno spettacolo per tutti, anche a Milano in quello che si appresta a diventare un appuntamento fisso per la città, a breve nella sua prima edizione. Tanto divertimento dunque e un po' di adrenalina grazie anche alla competizione promozionale Formula Italia, e la gara interregionale GT15. "Una due giorni dove respirare 'aria di mare' "- commenta Alessandra Sarpedonti, ideatrice dell'evento -. "Quest'anno poniamo le basi di un'iniziativa che sarà ogni anno protagonista dell'estate milanese nel bellissimo bacino idrico dell'idroscalo, da sempre considerato 'il mare di Milano' ". E per chiudere in allegria: IDROFUN-GO. Una sfida che si disputerà tra "improbabili" e simpatici natanti dove i protagonisti saranno canotti, materassini, colorati ciambelloni, canoe, braccioli, o semplicemente dei "pretendenti" che nuoteranno con una tenuta originale. MareinCittà sarà anche musica con concerti dal vivo, aperitivi e punti ristoro nell'accogliente, verde e piacevole oasi dell'Idroscalo.

