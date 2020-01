La mostra "Marginalità, ritratti d'invisibili" nasce nel 2019 in collaborazione con l'associazione Emmaus Catanzaro e fa parte del più ampio progetto fotografico Marginalità, nato con lo scopo di sensibilizzare sul tema delle realtà nascoste che vivono ai margini delle nostre società.

Gli scatti sono stati realizzati per le strade di mezza Europa, in particolare Italia, Spagna e Francia.

Di volta in volta la mostra muta forme e contenuti adattandosi al contesto che la ospita.



"L'artista nelle sue foto ha cristallizzato, amare e drammatiche, ma anche sorprendenti e commoventi, storie degli invisibili."

G. R., Il Quotidiano, 2/02/2019



Ljdia Musso nasce a Catanzaro nel 1985. Laureata in scienze della comunicazione e specializzata nella comunicazione e marketing della moda e dei beni di lusso, si è formata nelle città di Roma, Barcellona e Parigi.

Oggi vive a Milano dove porta avanti la sua attività di fotografa e di agente d'artista.

Fotografa e pittrice per passione ha svolto volontariato fin da piccola.