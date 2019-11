Marika Gioielli presente all'Artigiano in Fiera, con uno sconto speciale per i visitatori

Marika Gioielli, nota maison di gioielleria Made in Italy, sarà presente all'Artigiano in Fiera dal 30 novembre all'8 dicembre a Fieramilano Rho-Pero. Un'occasione unica, per far conoscere anche al mercato del Nord Italia i prodotti del marchio celebre nel Centro e Sud Italia, con sede principale all'interno del centro orafo "Il Tarì", eccellenza della manifattura orafa del Mezzogiorno.

L'anima dei gioielli Marika

Diamanti di ogni forma, zaffiri, rubini, smeraldi, perle australiane, di Tahiti o giapponesi rappresentano l’anima dei gioielli Marika, che unici nella loro singolarità rappresentano il culmine di un processo accurato di selezione delle pietre le quali vengo successivamente modellate ed incastonate completamente a mano grazie alle sapienti capacità di esperti orafi e gemmologi. Prodotti unici, realizzati per "vestire" perfettamente la donna in ogni occasione.

Un brand, quello di Marika Gioielli, che sa attingere alla tradizione rinnovandosi al contempo giorno dopo giorno, e la cui presenza alla Fiera dell'Artigianato permetterà a tutti gli interessati di poter usufruire di uno sconto importante sull'acquisto di un gioiello.

Informazioni pratiche

L'azienda sarà presente in fiera al Padiglione 1 - Campania, stand E28.

L'ingresso alla fiera è gratuito, ma da quest'anno ci sarà bisogno del pass. Per ottenerlo basta registrarsi sul sito ufficiale e scaricare il biglietto.