Marillion in concerto: 4 ottobre 2017 al teatro degli Arcimboldi

In arrivo due concerti per i Marillion in Italia.

I loro grandi classici e i brani del nuovo album FEAR impreziositi da un fantastico light show



Dal vivo il loro suono ha potenza e raffinatezza, non rinnega il passato e si abbevera al presente per entrare nel futuro: tra i più credibili interpreti del rock contemporaneo, oltre i suoni progressivi dei loro primi album…



All’esercito degli appassionati nostrani dei Marillion non poteva bastare quell’unica data italiana sold out, seppur memorabile, del 2016, 10 settembre al Teatro Romano di Verona.



Così i musicisti britannici hanno deciso di tornare per due eventi a Roma e Milano, in posti dove la musica, le luci e l’ambientazione si fondono in modo mirabile, creando il vero e proprio “Universo Marillion”, fuori dal tempo e dallo spazio:



Martedì 3 ottobre a Roma- Auditorium Parco della Musica (Sala S.Cecilia)

Giovedì 4 ottobre a Milano - Teatro degli Arcimboldi





Il gruppo sta ottenendo straordinari consensi mondiali di pubblico e critica (primo posto nelle classifiche della rivista Prog UK in ogni categoria) con FEAR, Fuck Everyone And Run, loro diciottesima opera in studio, edita il 23 settembre.



Sold out ovunque per i loro concerti - dice Steve Rothery: “Siamo davvero fortunati perché la risposta della gente è fantastica ovunque suoniamo, persino nei paesi non di lingua inglese. C'è qualcosa nella nostra musica che sembra abbattere ogni barriera linguistica”.



La passione per la dimensione live è intensa anche in Steve Hogarth: “Il concerto è l’aspetto che preferisco del mio lavoro. La possibilità di condividere uno stato d’animo con quelli che capiscono le mie parole e, di conseguenza, anche me, persino quando non conoscono l’inglese. I fan sono talmente legati alla nostra musica che prima dei concerti leggono e approfondiscono le parole: pochi artisti possono vantare una relazione così personale con il proprio pubblico. Ho avuto il privilegio di suonare davanti a 80.000 persone ma anche davanti a 200… l’ho apprezzato allo stesso modo”.



Riguardo il rapporto con la discografia Steve Rothery afferma: “Mai più con una major discografica. Ogni artista nel corso della propria carriera commette diversi sbagli, inutile pensare di evitarli… non è possibile. Alcuni li puoi rifare perché nel corso del tempo, dedicandoti alla musica, puoi dimenticarli. Si afferma spesso: mai dire mai. Però alcuni errori ti segnano a vita e stai bene attento a cercare di non compierli nuovamente. Come, per esempio, firmare per una major discografica alle loro condizioni!!!”.



Tra i pionieri del crowfunding, con i loro 30 milioni di dischi venduti, possono essere considerati gli alfieri più credibili del rock negli ultimi decenni.



I MARILLION HANNO OTTENTO MOLTI RICONOSCIMENTI AI PRESTIGIOSI PROG UK AWARDS 2016



Gruppo: Marillion

Album: FEAR

Concerto: Marillion FEAR Tour

Chitarristi: Steve Rothery

Cantanti: Steve Hogarth

Bassisti: Pete Trewavas

Tastieristi: Mark Kelly

Batteristi: Ian Mosley

Uomo dell’anno: 1° Steve Hogarth – 4° Steve Rothery

Donna dell’anno: 4° Lucy Jordache/Marillion Manager