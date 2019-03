Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, presenta il suo nuovo libro il 21 marzo presso il Café Libreria Occasioni d'Incontro

Giovedì 21 marzo Marina Di Guardo presenterà il suo ultimo libro La memoria dei corpi (Mondadori) presso Café Libreria Occasioni, in un dialogo con Annarita Briganti, La Repubblica.

Il libro

Il libro narra di Giorgio Saveri non ha nemmeno quarant’anni ma sulle spalle ha accumulato abbastanza delusioni da ritirarsi a vivere nella magione di famiglia, una lussuosa e antica villasulle colline piacentine ricca di opere d’arte. Unico contatto con il mondo è Agnese, la domestica che l’ha cresciuto al posto della vera madre, una donna algida morta molti anni prima in un incidente stradale, e del padre dispotico, che fino al giorno del suo suicidio non ha mai perso occasione di denigrarlo pubblicamente. Tutto cambia la notte in cui Giorgio si imbatte nella fascinosa Giulia, che ha il donodi capirlo come mai nessun’altra persona prima mache di sé racconta poco, e che lo imbriglia in una relazione ambigua e ad alto tasso erotico.Quando però Agnese scompare nel nulla, Giorgio non ci sta, e inizia a indagare. Presto, il cerchio intorno alle bugie di Giulia si stringe, ma lei non è l’unica a nascondere segreti...

Dopo "Com’è giusto che sia", Marina Di Guardo regala un nuovo, sorprendente thriller, un meccanismo a orologeria dalle tinte rosso scuro di Basic Instinct, un tuffo nei luoghi oscuri che si annidano in ognuno di noi.

Credit immagine