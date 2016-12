Concerto di Mario Biondi: l'8 marzo al Teatro degli Arcimoldi

Mercoledì 8 marzo Mario Biondi canterà per il pubblico del Teatro degli Arcimboldi.

Figlio d'arte, Mario Biondi inizia la sua carriera nel 1998 facendo da spalla a big della musica come Ray Charles. Nel 2006 esce il suo primo album Handful od Soul, che gli fa conquistare, oltre a un grande successo di pubblico, il primo disco di platino. È Beyond, uscito nel 2015, a procuragli il certificato oro; con questo lavoro l'artista si conferma come esponente di spicco dello scenario musicale italiano, godendo anche della stima della critica internazionale.

Il concerto si inserisce all'interno del tour che porterà il cantante anche a Bologna (13 marzo) e Roma (24 aprile).