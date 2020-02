Mario Mariani - Piano solo variations

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Piano solo variations è un divertito omaggio alla musica per pianoforte e non che abbraccia un vasto repertorio mescolando brani dalla tradizione classica, popolare e cinematografica. Mario Mariani da anni sviluppa creativamente la prassi del pianoforte preparato (interagendo con i più svariati oggetti – frullini, righe, biglie e altro – usati direttamente sulle corde per esprimerne le infinite potenzialità) e arricchendola di senso “teatrale” ed espressivo, intendendo il pianoforte come una moltitudine di strumenti, come un'orchestra. PALESTRA VISCONTI ARCI BELLEZZA APS Via Giovanni Bellezza 16/A, 20136 Milano MI info: segreteria@arcibellezza.it - 02 5831 9492