Marlene Kuntz, un concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda. Orari e biglietti

I Marlene Kuntz si esibiranno in un concerto al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda, portando sul palco il loro "30 : 20 : 10 MK² tour".

Il primo disco da solista di Cristiano Godano

Ma non è tutto: a breve verrà infatti pubblicato il primo disco solista di Cristiano Godano, che dichiara «Ci ho iniziato a lavorare due anni fa, con calma. In primavera, in accordo coi tempi e i programmi di MK, ho fatto le registrazioni, in questa pausa estiva forzata ci ho rimesso testa e ora ho definitivamente chiarito a me stesso che ne sono molto fiero».

I dettagli verranno rivelati poco per volta ma, per ora, la notizia più succosa riguarda la possibilità di ascoltare due brani in anteprima acquistando un biglietto speciale del tour di 30 : 20 : 10 MK², che consente anche di incontrare Cristiano e gli altri Marlene subito dopo il soundcheck, per una sorta di "Q&A" amichevole...dunque, come suggerisce la band, «iniziate a prepararvi le o alle domande!».

I biglietti speciali