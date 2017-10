"Marry Me": il 21 ottobre alla Cascina Guzzafame un evento per i futuri sposi, gratis

Sabato 21 ottobre la Cascina Guzzafame di Gaggiano (MI) accoglie Marry Me, una giornata dedicata ai futuri sposi, in compagnia di professionisti del matrimonio.

Ad aspettare le coppie, abiti su misura, composizioni floreali ad hoc, raffinate proposte gastronomiche, visite alla sala ricevimenti della Villa e auto d'epoca. Numerose anche le idee per scenografie, torte nuziali e bomboniere artigianali. Per i più piccoli poi, in programma un percorso guidato alla fattoria didattica e un laboratorio creativo di bomboniere (per info e prenotazioni:345

0592882; didattica@cascinaguzzafame.it). Possibilità di fermarsi a pranzo (25 euro). Ingresso libero. Gradita la prenotazione: 389 4543109.