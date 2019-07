A Milano la "Mary Poppins street parade": la sfilata in centro città tra balli e canti

E se i temi della celeberrima colonna sonora di "Mary Poppins" si trasformassero in rock&roll da passeggio?

Martedì pomeriggio a Milano va in scena la "Marry Poppins parade", una sorta di sfilata tra canti e balli dedicata alla bambinaia più famosa del mondo Disney.

L'appuntamento è alle 18.30 in via Madonnina, in zona Brera, da dove partirà la passeggiata verso il Castello Sforzesco, punto d'arrivo della parade da dove verrà poi ufficialmente inaugurata la tre giorni di Musicamorfosi.

"Mary Poppins gira libera per Milano, tra cortili di case popolari diMmMM e le vie più chic del centro storico - spiegano gli organizzatori - per arrivare a dare il via alla tre giorni di Musicamorfosi al Castello Sforzesco e parlarci di una città che irrefrenabilmente sale".