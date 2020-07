Maiocchi15 è lieta di annunciare un nuovo prestigioso arrivo in galleria: le opere dell'artista

Marta Czok saranno da oggi in esposizione in via Maiocchi 15 e disponibili per tutti i collezionisti.

I lavori di Czok raccontano l'intimità di personaggi, a volte straniti e quasi “congelati” tra reale e

irreale, con acuta ironia e un cromatismo delicato. L'artista indaga l'umanità attraverso uno

sguardo sarcastico e una pittura raffinata, descrivendo lo scorrere della vita quotidiana in tutta

la bellezza delle piccole cose, senza tralasciare di evidenziarne anche le contraddizioni.

Un'espressione simbolica e forte quelle della pittrice che coinvolge subito lo spettatore nel suo

mondo, tra speranza e denuncia.

Biografia

Inglese di origini polacche, Marta Czok è nata a Beirut (Libano) nel 1947. L’anno successivo si è

trasferita con la famiglia a Londra dove ha terminato gli studi accademici alla St Martin’s School of

Art, partecipando ripetutamente alla Royal Academy Summer Exhibition.

Negli ultimi 35 anni ha esibito le sue opere in Europa e America collaborando anche al progetto

“Alitalia per l’Arte”. Nel 2000 Alitalia le ha commissionato un trittico che è stato poi donato a

Giovanni Paolo II per il suo ottantesimo compleanno. Nello stesso anno è stata invitata

dall’Ambasciata Francese presso la Santa Sede a realizzare un’opera sul tema del Giubileo che è

stata esposta nell’ambito della mostra Roma Jubilans. Nel 2008 la televisione nazionale polacca le

ha dedicato un documentario nel quale si evidenziava il rapporto tra il suo lavoro e la seconda

guerra mondiale.

Tra le sue mostre pubbliche più recenti meritano una particolare segnalazione la mostra Mother

Rome presso il Museo Carlo Bilotti di Roma nel 2016; la mostra antologica presso il Castello di

Calatabiano, organizzata dal Museo MACS di Catania; Icons&Idols, mostra multimediale del 2013

presso il MACRO Testaccio di Roma – La Pelanda, nata da una collaborazione con Jacek Ludwig

Scarso ed Elastic Theatre di Londra; la mostra personale presso l’Istituto di Cultura Italiano di

Varsavia che si e’ tenuta ad aprile e maggio del 2017.

Marta Czok ha inoltre lavorato a mostre itineranti quali la personale dedicata ai bambini nella

guerra e nell’olocausto tenutasi a Palazzo Ferrajoli (Roma), al Museo Civico di Albano e a Palazzo

Antico Ghetto (Padova) e la mostra About Us, sul tema dell’umanità, a Palazzo dei Papi (Viterbo),

Palazzo Zuckermann (Padova) e Palazzo Zenobio (Venezia).

Marta Czok vive e lavora a Castel Gandolfo.

“Tutto quello che sono è nei miei dipinti quindi non sento il bisogno di apparire o parlare come

un’«artista». Immagino che sotto sotto sono una rivoluzionaria e la mia battaglia è contro il ridicolo

abuso di potere, che sia per mano dello Stato o della Chiesa, ed è tutto nei miei dipinti, anche se a

volte lo inserisco in un modo delicato, cauto.” (Marta Czok)

Maiocchi15

Maiocchi15 propone una continua attività di ricerca nel campo dell’arte contemporanea, con una

particolare attenzione a “raccontare i nostri tempi attraverso vere opere d’arte in un mondo digitale

in cui siamo sopraffatti da immagini senza filtro e senza progettualità”.

Coniugare gusto, ricercatezza e valore artistico - con un occhio “affordable” - è la mission della

galleria Maiocchi15.

Info Utili

Orario: dal lunedì al sabato (9.30 – 13 e 14.30 – 19.30)

Ingresso libero

Contatti Galleria

MAIOCCHI15

via Maiocchi 15, 20129 - Milano

tel. 02.23184910

maiocchi15@gmail.com