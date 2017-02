"Marte e marziani": il 18 e il 19 febbraio al Museo della Scienza

Sabato 18 e domenica 19 febbraio al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci si terrà Marte e marziani, una due giorni dedicata al Pianeta Rosso con tante iniziative per tutte le età.

In programma visite guidate, simulazioni di missioni nello spazio, trucco marziano e laboratori per i più piccoli. Per i dettagli consultare: www.museoscienza.org/news/marte-e-marziani.

All'esterno del Museo inoltre, sarà allestita un'area ristoro a cura di God Save the Food.