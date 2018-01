"Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso": dal 9 febbraio in mostra al Museo della Scienza

Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso sarà in mostra al Museo della Scienza dal 9 febbraio al 3 giugno 2018.

L'esposizione racconta la storia dell'esplorazione di Marte con un focus sul contributo italiano a questa impresa. Se le prime sezioni della mostra sono dedicate alla mitologia legata al dio Marte, alla letteratura fantascientifica sull'astro e alle prime osservazioni del Pianeta Rosso per mezzo del telescopio Schiaparelli, altre aree tematiche trattano le odierne conoscenze ottenute su Marte grazie a dati e immagini ricavati per mezzo delle più avanzate tecnologie spaziali, "dalle prime ‘storiche’ immagini delle sonde Viking fino alla sonda europea Mars Express, ai rover americani Curiosity e Opportunity e alla sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter", come scrivono gli organizzatori.

Un'ampia rassegna di immagini permette ai visitatori di entrare in contatto con il paesaggio marziano, tra canyon profondi, distese di dune, altissimi vulcani, sconfinate pianure e le preziose tracce di acqua scoperte di recente.