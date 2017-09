Martedì 26 settembre al museo dei Cappuccuni la conferenza: "Il santo del mese: gli arcangeli tra devozione rappresentazione nell’arte” a cura di rosa giorgi_ore 17.00 e 18.30"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Museo dei Cappuccini, via Kramer 5, Milano Martedì 26 settembre, ore 17.00 e 18.30 La conferenza: “Il santo del mese: Gli arcangeli tra devozione rappresentazione nell’arte” a cura di Rosa Giorgi Riprendono al Museo dei Cappuccini, in Via Kramer 5 a Milano le tradizionali conferenze del martedì. Per questo appuntamento di settembre dal titolo Il santo del mese: Gli arcangeli tra devozione rappresentazione nell’arte a cura della direttrice del Museo Rosa Giorgi, martedì 26, anche questa stagione 2017/2018 si ripropone un doppio orario, alle 17.00 e alle 18.30 per permettere la partecipazione a tutti gli interessati. Il 29 settembre, la Chiesa celebra i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Da qui lo spunto per la prima conferenza della stagione. La liturgia del giorno recita il salmo: “Benedite il Signore, voi tutti Angeli suoi, gagliardi esecutori dei suoi ordini, pronti ad una sua parola”. La Chiesa Cattolica riconosce il culto di tre arcangeli, tuttavia la tradizione, ha nel tempo ricordato sette arcangeli. Nell’arte queste creature celesti che si trovano al cospetto di Dio e che, inviati dal Signore operano sulla terra, sono raffigurati in alcuni casi insieme (ognuno con il proprio attributo iconografico), altre volte all’interno di narrazioni che li vedono protagonisti. Grazie alla mano di artisti che fin dal medioevo ne hanno restituito l’immagine, riconosciamo Gabriele, l’annunciatore, o Michele come capo delle schiere celesti, ma anche Raffaele, guida sicura…. Immagine allegata: Francesco Botticini, Gli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, 1470 ca., Firenze, Uffizi ******** Inoltre AL MUSEO DEI CAPPUCCINI – L’ARTE NUTRE LO SPIRITO E IL CORPO Prosegue l’iniziativa in favore degli ospiti della mensa di Opera San Francesco per i Poveri onlus. L’ingresso al Museo è gratuito, come tutte le iniziative qui presentate, ma chi visita il Museo può liberamente donare un pasto per gli ospiti della mensa con l’offerta di euro 3,50 cosicché visitare il Museo potrà essere nutrimento per il proprio spirito e insieme per il corpo dei più bisognosi. Aperture Museo Orario: martedì 14.00 - 18.30, e mercoledì 10.00-12.00; 14.00-17.30 ingresso libero al Museo dei Cappuccini MUSEO DEI CAPPUCCINI - Via A. Kramer, 5 - Tel.: 02 771.225.80 www.museodeicappuccini.it UFFICIO STAMPA Museo dei Cappuccini: Laboratorio delle Parole - Francesca Rossini cell 335 5411331- notizie@laboratoriodelleparole.net