Martedì 5 giugno al museo dei Cappuccini, presentazione la pubblico degli interventi dei giovani presso il museo

Il Museo dei Cappuccini, prima della pausa estiva, da spazio ai giovani. Nell’ultima conferenza dell’anno, sono protagonisti i giovani. Sono i giovani che per diverse ragioni sono venuti in contatto con la realtà del Museo e per studio e formazione hanno dato il loro valido contributo alla cura e valorizzazione del patrimonio. E saranno loro a raccontare ciò che hanno potuto fare, e stanno facendo, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio.



Appuntamento quindi al Museo dei Cappuccini, via Kramer 5 Milano, ore 18.00 di martedì 5 giugno.







Sabato 9, per salutarsi, apertura straordinaria del museo (ore 10 >18.30) con concerto (ore 16) dell'Ensemble Galanterie Concertanti, con direttore e primo flauto il M° Damiano Di Gangi e con la partecipazione del contraltista Giampaolo Grazioli. Musiche di A. Vivaldi, J.A. Hasse e G.F. Händel. Nell’intervallo la direttrice del Museo Rosa Giorgi, accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle opere più interessanti esposte attualmente in Museo.









La conferenza del mese di giugno sarà un incontro particolare per la presenza di giovani come protagonisti che per diverse ragioni sono venuti in contatto con la realtà del Museo e per studio e formazione hanno dato il loro valido contributo alla cura e valorizzazione del patrimonio.



Il desiderio della direzione è proprio quello di dare spazio a chi sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro e lo sta facendo nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio. Fa piacere scoprire che il Museo si è rivelato una risorsa per alcuni studenti che, anche se per poco tempo, qui hanno cominciato ad esercitarsi. Saranno dunque loro, con l’introduzione della direttrice del museo Rosa Giorgi, a presentare al pubblico quale è stato il loro contributi. Si presenteranno tre distinte realtà. Francesca Silvestri, studentessa dell’Università Federico II dei Napoli, presenterà il suo lavoro di uno stage curricolare che ha permesso lo studio di un’opera inedita ora parte dell’allestimento della collezione permanente del Museo. La dott.ssa Rossana Collina presenterà la tesi di Laurea in restauro presso l’Accademia Aldo Galli di Como che ha permesso di recuperare una tela attribuita al Moncalvo che proprio nell’occasione sarà ospitata in museo. Infine alcuni studenti dell’Università Cattolica associati di Culturit, presenteranno lo studio che ha permesso di elaborare un piano di marketing per il Museo dei Cappuccini.











Il programma concertistico comprenderà una Triosonata di A. Vivaldi, una Triosonata di J.A. Hasse, una Triosonata di G.F. Händel e una cantata di A. Vivaldi ("Amor hai vinto")







L'Ensemble Galanterie Concertanti sarà formato da



Giampaolo Grazioli, contraltista



Damiano Di Gangi, flauto



Norma Regina Marazzi, flauto



Stefano Damiano, clavicembalo







Dopo aver conseguito brillantemente diversi diplomi musicali, i componenti dell'Ensemble Galanterie Concertanti, formato dai flautisti Damiano Di Gangi e Norma Regina Marazzi, dal pianista e clavicembalista Stefano Damiano e dal contraltista Giampaolo Grazioli, hanno frequentato svariati corsi di perfezionamento e numerose master-class con autorevoli maestri di chiara fama. Sono stati vincitori di concorsi nazionali e internazionali e da anni svolgono un’intensa attività concertistica, sia come solisti sia in differenti ensemble cameristici, alla quale affiancano un altrettanto importante attività didattica, insegnando, tra l’altro, Flauto Traverso, Musica d’Insieme e Materie Teoriche presso rinomate scuole di musica di Milano e provincia. Hanno partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche, realizzato molte incisioni discografiche e suonato per numerosissime associazioni culturali e concertistiche e per svariate organizzazioni internazionali. Partecipano costantemente ad importanti festival e rassegne musicali e si esibiscono regolarmente in celebri sale da concerto e teatri italiani. Hanno effettuato tournée in America Centrale e nell’Europa dell’Est, partecipando a prestigiose stagioni concertistiche e a diversi convegni internazionali di studi musicologici. Durante gli innumerevoli concerti tenuti, sono sempre stati molto apprezzati, sia dal pubblico sia dalla critica, per le loro qualità interpretative ed espressive e per la brillantezza timbrica del loro suono. Inoltre, Norma Regina Marazzi e Stefano Damiano fanno parte, come strumentisti, di svariate formazioni orchestrali dirette da Damiano Di Gangi, molto attive nel panorama musicale italiano. Hanno pubblicato metodi per flauto traverso e raccolte di composizioni per i loro strumenti.







Durante l’intervallo la direttrice del Museo offrirà una breve spiegazione artistica







Inoltre



AL MUSEO DEI CAPPUCCINI – L’ARTE NUTRE LO SPIRITO E IL CORPO



Prosegue l’iniziativa in favore degli ospiti della mensa di Opera San Francesco per i Poveri onlus. L’ingresso al Museo è gratuito, come tutte le iniziative qui presentate, ma chi visita il Museo può liberamente donare un pasto per gli ospiti della mensa con l’offerta di euro 3,50 cosicché visitare il Museo potrà essere nutrimento per il proprio spirito e insieme per il corpo dei più bisognosi.







Aperture Museo



Orario: martedì 14.00 - 18.30, mercoledì 10.00-12.00 e 14.00-17.30. Ingresso libero







MUSEO DEI CAPPUCCINI - Via A. Kramer, 5 - Tel.: 02 771.225.80 www.museodeicappuccini.it







