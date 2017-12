Marti in concerto all'Ohibò

Mercoledì 27 dicembre Marti presenta il suo nuovo album “King Of The Minibar” all’Ohibò.



“King of the minibar”, il terzo album di Marti uscito nella primavera 2017, è un disco pensato come una graphic novel ambientata in un hotel di Berlino con dieci stanze, tutte con il loro minibar, ognuna con il proprio ospite e la sua storia da raccontare. Dieci avventure e dieci caratterizzazioni che costruiscono un fluido percorso musicale che include new wave e post-punk, il noir delle colonne sonore, la sperimentazione e il cabaret della scena tedesca, il cantautorato della tradizione italiana, l’amore incondizionato per David Bowie, Marc Almond e Depeche Mode e il gusto pop per il ritornello melodico.



In formazione completa: Andrea Bruschi (Vox) Simone Maggi (Piano synth) Lorenzo Capello (Drums percussion) Andrea Leone (Sax and Bass Clarinet) Marco Traversone (Guitars) special guest on doulble bass and bass Massimiliano Caretta