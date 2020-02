Martina Attili presenta il suo primo libro dopo la partecipazione a X Factor

Martedì 17 febbraio Martina Attili, dopo il successo del brano "Cherofobia" a X Factor, debutta in libreria con un romanzo autobiografico, "Baci amari e musica d'autore" in cui racconta il groviglio di sogni, sentimenti e ambizioni che caratterizza la vita di ogni adolescente.

La trama

Sara è una ragazzina speciale, piena di talento e di problemi. È un’adolescente con grandi sogni e un’atleta con grandi ambizioni, finché un incidente le ruba il futuro che sognava e la costringe a fronteggiare quotidianamente i suoi demoni.

Prima il ragazzo sbagliato, poi quello giusto al momento sbagliato. Anche i rapporti con la famiglia sono complicati: i litigi sono all’ordine del giorno, ma Sara cerca di seguire i loro consigli, tentando strade nuove, rifiutando di credere a chi dice che il suo sogno “è impossibile”. Perché Sara canta come un angelo, scrive pezzi da strapparti il cuore, non mangia mai, pesa come un uccellino eppure vince ogni competizione in cui gareggia, perché è una forza della natura. Unica, meravigliosa, incasinata, Sara è semplicemente una ragazzina come tutte le altre, alle prese con la sfida più difficile e bella di tutte: trovare la strada giusta in mezzo a mille sbagliate. Imparando che anche perdersi ogni tanto va bene,

ma senza perdere sé stessi.

Martina Attili

Martina Attili è nata a Roma nel 2001. Inizia a studiare musical all’età di sei anni e a scrivere e comporre canzoni a quattordici. Nel 2017 partecipa alle selezioni di Area Sanremo rientrando tra gli otto vincitori. Nel 2018 si presenta alle audizioni di X Factor con un inedito scritto e arrangiato da lei, "Cherofobia". La sua esibizione strega pubblico e giuria e il brano diventa virale prima ancora dell’inizio dello show.

Il singolo "Cherofobia" conquista il disco di platino, totalizza milioni di visualizzazioni su YouTube e streaming su Spotify, dà il nome all’ep e al tour di concerti 2019. Martina è una attiva testimonial del Centro Nazionale Contro il Bullismo /Bulli Stop. Attualmente Martina è al lavoro su nuovi progetti musicali per Sony Music. Questo è il suo primo libro.