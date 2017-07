Maru in concerto nella cascina martesana - Ospiti Giulia Penna, Zuin

Inizio concerto ore 20:30

Per accedere allo spazio è obbligatoria la tessera (prezzo 5€)



MARU pseudonimo di Mario Abate, uomo di scienza , carta, penna, chitarra e denti, adottato dal capoluogo meneghino ormai da anni, calabrese d'origine, autore di canzoni tanto romantiche quanto sardoniche.

Accompagnato dai fretelli Mantella, Fabio al basso e Giulio alla Batteria, il trio mette in scena uno spettacolo accattivante ricco di coloriti ed alterazioni sonore che regalano all'ascolto il gusto di una contaminazione di più generi musicali, nel proporre una scaletta ricca di inediti del cantautore figlio dell'asse Cosenza-Milano.



Per la prima volta live nella splendida cornice di verde e natura che regala la Cascina Martesana.



OSPITI DELLA SERATA:



GIULIA PENNA, youtuber , cantante , attrice e chi più ne ha più ne metta, quella che fino a qualche anno fa sembrava una promessa del mondo dello spettacolo, oggi è praticamente una star del web e non solo, conta quasi 430mila like su facebook ed è altrettanto seguita su tutti i restanti socialnetwork.



ZUIN (Massimo Zuin) talentuoso cantautore brianzolo (già noto per essere il cantante dei Nifeanera), una nuova promessa per il panorama musicale indie, ha tutte le carte in regola per essere un artista. All'alba del suo primo disco, ha raggiunto ottime posizioni in diverse classifiche con il suo nuovo singolo Fantasmi.