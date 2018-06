Maschere magiche

MaMo galleria

MOR TALLA SECK , scultore, pittore senegalese, vive e opera in Italia

dopo avere frequentato il liceo di Thies, nel 1999 si diploma in arti grafiche presso l'Accademia di Belle Arti di Dakar, con la tesi "le chante des tenebre".

Terminati gli studi, ha lavorato presso la Pictoon, studio di cinema e animazione, che produce per il mercato nazionale e internazionale.

ha insegnato educazione artistica presso alcuni istituti di Dakar. In Senegal ha esposto presso: Galleria National di Dakar (2002), museo ifan de Dakar (1999), Al centro culturale Blaise Senghor, sempre a Dakar (2000), centro culturale Leopold sedar Senghor di Thies (2001), esposizione della biennale di Dakar (2004).

dal 2002 ha le sue opere in esposizione permanente presso lo spazio culturale della fondation olivier di Dakar.

sempre in Senegal ha partecipato a diverse mostre.

In 2004 si trasferisce In Italia. Frequenta il centro T.A.M. Centro di trattamento artistico dei metalli della fondazione Arnaldo pomodoro a Pesaro Urbino nelle Marche, inizia a lavorare una tema di importanza tradizioni popolari africane, ha esposto in diverse mostre, in Italia. Ha sviluppato una tema riguardante il fenomeno migratorio in particolare nel 2015 ha presentato una mostra alla fabbrica del Vapore intitolata: “pensieri sospesi tra cielo terra e mare “ con un realizzazione di 368 sculture e tanti quadri in memoria dei dispersi Lampedusa



Le maschere, uno degli elementi fondamentale della cultura popolare e tradizionale

africana, entrano nella produzione artistica di Seck sotto forma di sculture ed installazioni, tutte eseguite con interventi pittorici, scultorei e realizzate con materiali di riciclo naturali. Mor Talla Sek restituisce al fruitore la sua esperienza artistica dettata dai suoi studi ed approfondimenti sull’arte magica, l’artista ci conduce nel suo mondo, attraverso un linguaggio che rientra nei nuovi canoni espressivi dell’arte contemporanea. Il messaggio artistico, si fonde con la memoria storica delle tradizioni popolari religiose del popolo africano. Le differenti maschere tribali vengono legate in genere a delle cerimonie celebrative e spirituali, riti di tipo propiziatorio, musica e danza sono parte integrante delle maschere, il messaggio dell’artista ci conduce verso la ricerca del mondo spirituale oltre che artistico. La maschera aiuta ad abbandonare la propria identità per entrare in una nuova dimensione, nello spirito di chi la rappresenta. L’arte di Seck ci ricorda che l’uomo deve ricercare se stesso, la propria spiritualità , la sua essenza, per controllare gli impeti irrazionali delle forze oscure tenebrose attraverso la formula magica del mascheramento, ritrovando nella sua parte migliore, la ricerca del bene assoluto, nella lotta continua tra bene e male.